Galler Nerede? Galler Nereye Bağlı, Hangi Kıtada Ve Ülkede, Nasıl Gidilir?

Galler'in tarihini incelediğimizde, karşımıza miladın başları çıkmaktadır. Bu tarihlerden 1056 yılına kadar devam eden bir kuruluş aşaması olduğu tahmin edilmektedir. Bunun haricinden Galler dünyanın en eski kadim milletleri arasında da gösterilmektedir. Başkenti Cardiff olan bu ülkenin ayrıca gezilecek birçok tarihi yeri bulunmaktadır. Çoğunlukla biraları ve festivalleriyle ünlü olan Galler hangi kıtada bulunur ve nasıl gidilir? Sorularının yanıtlarını sizler için hazırladık…

Galler Nerede?

Galler, birçok kişi tarafından merak edilen ülkelerden biridir. Öncelikle Galler'in nüfusu oldukça azdır. Yaklaşık 3 milyonu aşkın nüfusu bulunmaktadır. Bunun yanında Galler Büyük Britanya'da yer alan Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden birisidir. Doğuda İngiltere'nin Cheshire, Shropshire, Herefordshire ve Gloucestershire kontlukları, güneyde Bristol Kanalı, batıda ve kuzeyde İrlanda Denizi ile çevrilidir. 1.680 milden (2.700 km) fazla kıyı şeridine sahip olan Galler, özellikle kuzeyinde büyük ölçüde dağlıktır. Ülkenin en yüksek zirvesi Yr Wyddfa'dır. Ülke kuzey ılıman kuşağında yer alır ve değişken bir deniz iklimine sahiptir.

Galler'in ulusal kimliğinden bahsedecek olursak, 5. yüzyılda Roma'nın Britanya'dan çekilmesinden sonra Britonlar arasında gelişti. Günümüzde modern Kelt uluslarından biri olarak kabul edilen Galler, Llywelyn ap Gruffudd'un 1282'deki ölümü ve İngiltere Kralı I. Edward'ın Galler'i fethiyle İngiliz hakimiyetine girdi. Galler bağımsızlığını 15. yüzyılda kısa bir süre boyunca Owain Glyndŵr tarafından kazansa da, Galler'in tamamı İngiltere tarafından ilhak edildi.

Galler Haritada Nerede?

Harita olarak baktığımızda Galler, kuzey ılıman bölge içinde yer alır. Değişken bir okyanusal iklime sahiptir ve Avrupa'nın en yağışlı ülkelerinden biridir. Haritada batısı ve kuzeyi denizlerle çevrili bir ülkedir. Doğusunda İngiltere'nin kontlukları bulunmaktadır. Bu nedenle kuzey yarım kürede yer almaktadır. Galler'e Türkiye'den vize ile gidilebilmektedir. Bunun yanında genellikle havayolu tercih edilmektedir.

Galler, siyasi ve sosyal tarihini Büyük Britanya'nın geri kalanıyla yakından paylaşıyor ve çoğu bölgedeki nüfusun çoğunluğu İngilizceyi ana dil olarak konuşuyor ancak ülke farklı bir kültürel kimliği korudu. Hem Galce hem de İngilizce resmî dillerdir; Galler'de 560.000'den fazla insan Galce konuşur ve dil, kuzey ve batı bölgelerinde nüfusun çoğunluğu tarafından konuşulur.

19. yüzyılın sonlarından itibaren Galler, kısmen eisteddfod geleneği nedeniyle popüler imajını "şarkı ülkesi" olarak aldı. FIFA Dünya Kupası, Ragbi Dünya Kupası ve İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları gibi birçok uluslararası spor etkinliğinde Galler'in kendi millî takımı vardır. Olimpiyat Oyunlarında, Galli sporcular Büyük Britanya takımının bir parçası olarak Birleşik Krallık için yarışırlar. Ragbi birliği, Galli kimliğinin bir sembolü ve ulusal bilincin bir ifadesi olarak görülmektedir.