Galvaniz fabrikasında patlama! 11 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Galvaniz Fabrikası'nda, gece saat 02:00 sularında patlama meydana gelen olayda, kazan dairesinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten yaşanan patlama sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi olay yerine geldi.
Patlama anında çalışan vardiya işçilerinden yaralanan 6 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. 5 kişi ise kendi imkanları ile hastanelere giderek yapılan müdahaleleri sonrası taburcu oldu.