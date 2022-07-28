Galvaniz fabrikasında patlama! 11 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Galvaniz Fabrikası'nda, gece saat 02:00 sularında patlama meydana gelen olayda, kazan dairesinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten yaşanan patlama sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi olay yerine geldi.