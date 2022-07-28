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Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:23 Son Güncelleme: 28.7.2022 10:32

Galvaniz fabrikasında patlama! 11 kişi yaralandı

Kocaeli Kartepe İlçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Galvaniz Fabrikası'nda gece geç saatlerde patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Galvaniz fabrikasında patlama! 11 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Galvaniz Fabrikası'nda, gece saat 02:00 sularında patlama meydana gelen olayda, kazan dairesinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten yaşanan patlama sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi olay yerine geldi.

Patlama anında çalışan vardiya işçilerinden yaralanan 6 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. 5 kişi ise kendi imkanları ile hastanelere giderek yapılan müdahaleleri sonrası taburcu oldu.

2 kişinin ağır yaralandığı öğrenilen patlama ise fabrikanın güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Polis ve itfaiye olayla ilgili inceleme başlattı.

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Galvaniz fabrikasında patlama! 11 kişi yaralandı
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