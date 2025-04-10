Gamze Nur Sıkar Portakal Çiçeği Karnavalı’na giderken öldü! Kaza anı ortaya çıktı!

Sıkar, otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gamze Nur Sıkar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Alagöz ise ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Beytullah T. de gözaltına alındı.