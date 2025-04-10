Video Yaşam Karnaval yolunda 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! | Video
Karnaval yolunda 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! | Video

Karnaval yolunda 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! | Video

10.04.2025 | 11:17

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı’na giderken özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki Gamze Nur Sıkar’ın (21) öldüğü, sevgilisi sürücü Faruk Alagöz’ün (24) ağır yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Kazada asli kusurlu olarak belirlenen Alagöz’ün hayati tehlikesinin sürerken, otobüs şoförü Beytullah T. (54) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Sevgilisi Gamze Nur Sıkar ile Merkez Park'ta düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'na gitmek için yola çıkan Faruk Alagöz'ün kullandığı motosiklet, Beytullah T.'nin kullandığı 01 J 0049 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Sıkar, otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gamze Nur Sıkar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Alagöz ise ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Beytullah T. de gözaltına alındı.

ŞOFÖR VE YOLCULARIN PANİK ANLARI

Bu arada, kaza anına ilişkin otobüsteki araç kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpışmanın ardından motosikletin yolda sürüklendiği, şoför ve yolcuların yaşadığı panik yer aldı. Şoför Beytullah T.'nin, elini yüzüne götürerek, korku yaşadığı görüldü.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ASLİ KUSURLU TESPİT EDİLDİ

İncelemede, motosiklet sürücüsü Faruk Alagöz'ün kazada asli kusurlu olduğu tespit edildi. Polis merkezindeki sorgusu tamamlanan Beytullah T., serbest bırakıldı. Alagöz'ün ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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