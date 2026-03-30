Son dakika | Başakşehir'deki kazada mucize: Polis memuru hayata döndürüldü! Valilikten açıklama... | Video

30.03.2026 | 10:18

Son dakika haberleri... İstanbul Başakşehir'de polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27'si polis olmak üzere 30 kişi yaralandı. Kazada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği duyurulan polis memurunun, yapılan kalp masajının son evresinde hayata döndürüldüğü açıklandı.