Gamze’nin sır ölümünde yeni gelişme! Annenin akıl sağlığı yerinde

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak 2022'de odasında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gamze'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) ile annesi Turcen Sakallıoğlu (52) gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Gamze'nin sır ölümüyle ilgili açılan davada tutuklu sanıklar Turcen Sakallıoğlu ile Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada sanık Sakallıoğlu çiftinin akıl sağlıklarının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden istenene rapor geldi. Raporda sanık Turcen Sakallıoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Evde yapılan incelemede 2 farklı kişiye ait DNA örneklerinin olduğu ve DNA'ların olayda adı geçen isimlerle eşleşmediği öğrenildi. Duruşmada her iki sanık da beraatlerini talep ederken mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca, mahkeme heyeti tarafından sanık Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden rapor talep edildi. Sakallıoğlu'nun bu 15 gün hastanede izlenilmesi ve gözetim altında tutulması istendi. Dava, 27 Mart'a erteledi.