Haberler Yaşam Haberleri Garanti Bankası’ndan dijital servislerde yaşanan kesinti hakkında açıklama!
Giriş Tarihi: 2.5.2025 19:56 Son Güncelleme: 2.5.2025 19:56

Garanti Bankası’ndan dijital servislerde yaşanan kesinti hakkında açıklama!

Garanti Bankası, dijital servislerde yaşanan kesinti ile ilgili açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada “Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır” denildi.

Garanti Bankası’ndan dijital servislerde yaşanan kesinti hakkında açıklama!

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır."

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Garanti Bankası’ndan dijital servislerde yaşanan kesinti hakkında açıklama!
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