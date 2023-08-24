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Giriş Tarihi: 25.8.2023

Garih cinayetınin üzerinden 22 yıl geçti sırlar çözülemedi

İşadamı Üzeyir Garih, 2001’de Eyüp Sultan Mezarlığı’nda öldürüldü. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Yener Yermez’in “Cinayeti üstlendim” iddiası, “Hırsızlık için öldürdüm” deyip Garih’in ne cüzdanını ne de saatini çalmamış olması, olay yerinde hiç parmak izi çıkmaması gibi onlarca soru yanıtsız kaldı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Garih cinayetınin üzerinden 22 yıl geçti sırlar çözülemedi
Türkiye'nin önemli işadamlarından Üzeyir Garih cinayetinin üzerinden tam 22 yıl geçti. Garih, 25 Ağustos 2001 günü günü Alarko Holding'de Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Nikolay Vassilev'le görüştü. Şoförü ve koruması izinliydi. Saat 14.00'te Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti. Mezarlıkta asker kaçağı Yener Yermez tarafından öldürüldü. Cinayette kullanılan bıçak, olay yerinden 10 metre ilerdeki bir mezara gömülü halde 11 gün sonra bulunabildi. Yermez'e verilen müebbet ağır hapis cezası, Yargıtay tarafından 18 yıl önce onandı.



Ancak cinayetin üstündeki sır perdesi tam anlamıyla aralanamadı. Cevapsız onlarca sorunun olduğu dosya açıklığa kavuşturulmayacak. Çünkü 20 yıl geçtiği için zamanaşımı doldu. İşte sır cinayetle ilgili akılda kalan sorular:
Yermez, bir gazeteciye gönderdiği ihbar mektubunda, "Bana cinayeti üstlenmem karşılığında 1.5 milyon dolar teklif edildi. Kabul etmemem halinde ölümle tehdit edildim" ifadelerini kullandı. Bu iddianın doğruluğu niçin araştırılmadı?
Olay yerinde bir kadının kanı tespit edildi. Yermez, Meral isimli kadından söz etti. Kim olduğu bulunamadı.
Yermez, "Cinayeti hırsızlık için işledim" dedi. Ancak Garih'in kolundaki 50 bin dolarlık saati ve cüzdanı almadı.




Yermez'in üzerinde sadece küçük bir kan lekesi bulundu. Oysa Garih tam 11 kez bıçaklanmıştı. Yermez o gün giydiği bütün giysileri değiştirdiyse dolabındaki pantolona kan lekesi nasıl bulaştı?
Cinayeti işlerken eldiven kullanmadığı bilenen Yermez'in cinayet mahallinde neden hiç parmak izine rastlanmadı?
Garih'in olay günü cep telefonuyla kimi ya da kimleri aradığı hiç açıklanmadı. Arayan ve aranan numaralar sır gibi saklandı.
Garih'in Eyüp Mezarlığı'na neden yalnız gittiği meçhul kaldı.

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Garih cinayetınin üzerinden 22 yıl geçti sırlar çözülemedi
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