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Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:54 Son Güncelleme: 11.09.2026 10:29

Gasp edip öldürdüler sonra evi yaktılar! Elazığ'daki yaşlı çift cinayetinde 4 gözaltı

Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çifti olayında, şüpheli sayısı 4 'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İHA Yaşam
Gasp edip öldürdüler sonra evi yaktılar! Elazığ’daki yaşlı çift cinayetinde 4 gözaltı
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Kokunç olay 3 gün önce Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı.

YAŞLI ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

VÜCUTLARININ ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KURŞUN İZİ

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

4 GÖZALTI

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarılırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ELAZIĞ

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Gasp edip öldürdüler sonra evi yaktılar! Elazığ'daki yaşlı çift cinayetinde 4 gözaltı
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