Gaspçı film gibi operasyonla yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polis gasp ve kurşunlama şüphelisi Mehmet Ö.'nün 43. Nolu sokakta olduğunu belirleyince yakalamak için çalışma başlattı. Adrese giden ekiplere mukavemet edip dama çıkan şüpheli komşu evlerin damlarından kaçmaya başladı. Bunu. üzerine olay yerine aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis sokakları ablukaya alarak tek tek evlere girerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin damdan kapısı kapalı olan bir eve girdiğini belirleyen ekipler kapıyı kırarak şahsı gözaltına aldı.