Gastronomi dünyasının kalbi GastroShow’da attı

Gastronomi Turizmi Derneği ev sahipliğinde organize edilen GastroShow 2025, 6 Ekim Pazartesi İstanbul Swissôtel The Bosphorus'ta iş dünyası, akademi ve gastronomi sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Dünyada 7'nci, Türkiye'de ise 3'üncü kez düzenlenen etkinlikte, sağlık odaklı beslenme trendlerinden sıfır atık mutfaklara, teknolojinin mutfak kültürüne entegrasyonundan markalaşmaya kadar bir çok konu gerçekleşen panellerde ele alındı. Etkinliğin ana sponsorları Turkish Airlines, Ziraat Bankası, Kütahya Porselen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Psikolog Didar Bademci olurken, McDonald's & McCafê, Başyazıcı, Ceyhun Tunalı&Sons, Kalbur Et, Ceess Global, Prontotour, Continent Worldwide, Meat Burger, Antiochia, Life Park, Bauta, Crowne Plaza Harbiye, Pek Food, Özsağdıçlar, Ayıntap Baklava, Ella Çiftliği, Armiya Teknoloji, Örnek Makina, Sabırtaşı, Tepe Gourmet, GT Anadolu ise etkinliğe sponsor olarak destek verdi.