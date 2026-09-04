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Giriş Tarihi: 4.09.2026

Gastronominin kalbi Konya'da atıyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Gastronominin kalbi Konya’da atıyor
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Konya'nın binlerce yıllık mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Konya Gastronomi Festivali, bu yıl 4'üncü kez kapılarını misafirlerine açtı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Konya Gastronomi Festivali (GastroFest) kapılarını misafirlerine açtı.

Konya'nın sahip olduğu binlerce yıllık köklü mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalin bu yıl 'Ekmek' temasıyla düzenleniyor. Kalehan Ecdat Bahçesi'nde, Pazar gününe kadar sürecek festivale Türkiye'den ve dünyadan önemli şefler ile 65'den fazla firma katılıyor. Festivali komşu illerin yanısıra birçok ilden lezzet tutkunu ziyaret ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KONYA

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Gastronominin kalbi Konya'da atıyor
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