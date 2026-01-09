Gayrimenkul satışları 2025 yılında rekor kırdı

Tapu dairelerinde yıl boyunca toplam 20 milyon 618 bin 149 işlem yapıldı. Bunların 3,3 milyonunu satışlar, 1,4 milyonunu ipotek, 508 binini intikal, geri kalanını ise düzeltme, kamulaştırma, ayırma, bağış, birleştirme ve taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler 14,8 milyon adedi geçti.

Bu süreçte tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri yüzde 74,9 artarak 168 milyar 146 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 160,7 milyar lirası satış işlemlerinden sağlandı.