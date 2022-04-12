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Giriş Tarihi: 12.4.2022 13:51 Son Güncelleme: 12.4.2022 14:10

Gazdan zehirlenmişti, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Gazdan zehirlenmişti, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli İzmit İlçesinde oturduğu evde yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda, doğalgaz sobasından sızan gaz ile zehirlenen 23 yaşındaki Abdullah Özbek, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kocaeli İzmit İlçesi Bulduk Mahallesi merkez Küme Evleri'nde oturan çiftçi İsmail Özbek'in oğlu Abdullah Özbek, yaklaşık 1 ay önce evlerinde bulunan doğalgaz sobasından sızan gaz nedeniyle zehirlendi. Olayın fark edilmesi ile baygın bir halde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Bir farikada işçi olarak çalıştığı ve bekâr olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Abdullah Özbek, yaklaşık 1 aydır hastanede verdiği yaşam savaşını önceki akşam kaybetti.

Ölümü ile yakın dost ve akrabalarını yasa boğan gencin cenazesi öğle namazına müteakip Piroğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bulduk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Gazdan zehirlenmişti, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti
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