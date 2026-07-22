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Giriş Tarihi: 22.07.2026 16:18

Gazeteci Alican Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Gazeteci Alican Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, gazeteci Alican Uludağ'ın ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' ile 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından işlem başlatılmıştı. Gözaltına alınan Uludağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Uludağ, adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Uludağ'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Gazeteci Alican Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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