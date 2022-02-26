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Giriş Tarihi: 26.2.2022 23:00 Son Güncelleme: 26.2.2022 23:45

Gazeteci Arslan cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Gazeteci Arslan cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit İlçesindeki gazete binasında, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gazeteci Güngör Arslan’ın öldürülmesi ile ilgili olarak Çarşamba günü tutuklanan 2 kişinin ardından önceki akşam da 5 kişi tutuklandı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişi daha tutuklandı. Böylece Güngör Arslan’ın öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklu sayısı 10’a ulaştı.

Kocaeli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve son olarak Ses Kocaeli internet gazetesinin imtiyaz sahibi olan Güngör Arslan (60) 19 Şubat Cumartesi günü saat 15:00 sularında İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak adresinde bulunan gazete ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Ofisine gelen 21 yaşındaki Ramazan Özkan tarafından tabancayla göğsünden ve bacağından vurularak yaralanan Arslan, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'a yapılan silahlı saldırı olayını gerçekleştiren Ramazan Özkan ise, saldırıdan hemen sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Telim olan Özkan'ın, yakalandığında "Köşe yazısına kızdım da vurdum", ardından da "Cezaevine girmek için vurdum" gibi söylemlerde bulunduğu ileri sürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan 'ın cenazesi ise geçtiğimiz Pazar günü İzmit Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığına defnedildi.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Arslan'ın öldürülmesi ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, olayı araştırmak için özel bir ekip kurdu. Haber yaptırma bahanesi ile Arslan'ın ofisine gelerek olayı gerçekleştiren zanlı Ramazan Özkan dışında Azmettirici olduğu ileri sürülen Burhan Polat ile açık isimleri öğrenilemeyen C.Y, Ö.T, K.Y.R.S ile ismi öğrenilemeyn 1 kişi tutuklandı.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Şu ana kadar 7 kişinin tutuklandığı olayda, geçtiğimiz Salı gününden bu yana gözaltında olan E.K. , H.E.Ç ve F.Y'de tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son tutuklamalar ile birlikte tutuklu sayısı 10'a ulaştı.

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Gazeteci Arslan cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı
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