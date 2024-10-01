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Giriş Tarihi: 2.10.2024

Gazeteci Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Gazeteci Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği bir restoranda düşerek başını çaptı. Beyin kanaması geçiren ve bir süredir kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Cıvaoğlu, dün sabah hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Cıvaoğlu için yarın saat 11.00'de Milliyet Gazetesi'nin Bağcılar'daki binası önünde tören düzenlenecek. Cıvaoğlu'nun cenazesi, törenin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
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Gazeteci Cıvaoğlu hayatını kaybetti
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