Gazeteci Hasan Yıldırım organ nakli için donör bekliyor

Bir süredir yakalandığı siroz hastalığı ile mücadele eden gazeteci Hasan Yıldırım, karaciğer nakli için donör bekliyor. Ulusal bir televizyon kanalının İzmir temsilciliği görevini yapan 58 yaşındaki Hasan Yıldırım, yaklaşık bir sene önce rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde siroza yakalandığı ortaya çıktı. Yüksek moralle mesleğini sürdürmeye devam eden, diğer yandan tedavisini de aksatmayan Yıldırım, geçtiğimiz ay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde cerrahi operasyon geçirdi. Taburcu olan olan Yıldırım, sahadaki görevine geri döndü. Bir süre önce fenalaşan Yıldırım, yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Doktorları, Yıldırım'ın organ nakli olması yönünde karar aldı.

NAKLİ GEREKİYOR

Yoğun bakımda üç gün geçiren Hasan Yıldırım, ikamet ettiği Buca'daki evinde artık nakil için gelecek sevindirici haberi beklemeye başladı. Ne alkol ne sigara hiçbir kötü alışkanlığı olmadığını belirten Yıldırım, siroz olduğunu duyduğunda çok şaşırdığını ancak moralini yüksek tutarak, doktorlarının da tavsiyelerini dinleyerek mesleğini sürdürmeye devam ettiğini aktardı. Hastalığının ilerlemesi üzerine doktorlarının organ nakline karar verdiğini belirten Yıldırım, tekrar sağlığına kavuşabilmek için karaciğer bağışlayacak donör beklediğini söyledi.