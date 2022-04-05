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Giriş Tarihi: 5.4.2022 19:17 Son Güncelleme: 5.4.2022 20:22

Gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı

Geçirdiği geçi kaza sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve radyocu Rauf Gerz (56) dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllardır motosiklet kullanan gazeteci ve radyocu Rauf Gerz (56), TEM Otoyolu'ndan Mahmutbey yönünde sağ şeritten gittiği sırada, yanındaki şeritten otomobiliyle ilerleyen Yüksel Çalkam, son anda Sultangazi Sapağı'ndan içeri girmek için direksiyonunun kırması sonucu çarpışma meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada otomobilin çarpması sonucu sürüklenen Rauf Gerz motosikletiyle hızlı bir şekilde bariyerlere çarptı. Bariyerlerin metal dikmelerine çarpan Rauf Gerz, olay yerinde hayatını kaybetti. Rauf Gerz'in cenazesi, Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'ne getirildi. Eşi Hatice ve oğlu Atahan Gerz taziyeleri kabul ederken, çok sayıda arkadaşı ve meslektaşı da aileyi yalnız bırakmadı.

Motosiklet tutkunu olan Rauf Gerz'in arkadaşlarından Serdar Türkcan, "Rauf Gerz Çok tecrübeli bir sürücüydü. Motosiklet ekipmanları ve kaskı olmadan asla yola çıkmazdı.Güvenli şartlar altında motorunu süren bir insandı. Bu bir kaza değil adeta bir cinayettir. Buna bir kazaydı deyip geçebilirdik. Fakat görüntülere göre bunun bir cinayet olduğu görülmektedir" dedi.

Gazeteci arkadaşı Burak Ersemiz ise, "Rauf iyi bir gazeteci, motosikletçi ve radyocuydu. Böyle bir ölümü haketmedi. Bir kural hatası yapan sürücü yüzünden katil bariyerlere çarpıp feci şekilde hayatını kaybetti. Bu basit bir kaza değil tamamen cinayettir. Cezasınında bunlar gözönüne alınarak verilmesi gerekir" dedi

Rauf Gerz'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı
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