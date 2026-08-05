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Giriş Tarihi: 5.08.2026

Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
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Tutuklanan gazeteci Cem Küçük ile yoğun para transferi yaptığı tespit edilen gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık ifadesi alınan Sarıkaya, 'şantaj' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sarıkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri bulunduğu, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği belirtilmişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
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