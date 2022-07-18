Gazetecilik taban puanları 2022: Gazetecilik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda gazeteci olma hayali kuran yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Üniversite tercihleri başlamadan önce okul araştırmalarına girişenler, bu bölümde eğitim almak için 2022 Gazetecilik bölümü taban puanları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Gazetecilik taban puanları ve başarı sıralamaları...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklamasının ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Gazetecilik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|4+0
2+0
3+0
6+0
|4
2
3
6
|1.830
733
1.250
21.023
|447,47637
469,03017
441,24584
420,16051
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
50+2
30+1
30+1
|62
52
31
31
|42.922
30.947
25.800
43.273
|363,73059
380,98034
374,27080
394,92732
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|44.140
35.896
45.800
54.618
|362,79235
376,72239
357,74224
385,15104
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
|SÖZ
|105+3
105+3
105+3
105+3
|108
108
108
108
|55.480
55.578
65.800
71.367
|355,25175
363,49496
346,24265
372,58298
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
3+0
15+0
|5
3
3
15
|66.920
33.868
64.500
96.449
|348,61992
378,42056
346,89029
356,55478
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
4+0
4+0
|5
3
4
4
|74.702
66.680
72.400
88.103
|344,59853
357,42660
343,12275
361,52935
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|82.930
82.709
95.500
91.791
|340,68884
349,98502
333,49377
359,27528
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|8+0
4+0
5+0
5+0
|8
4
5
5
|84.582
60.995
74.700
85.005
|339,94521
360,43243
342,07968
363,52508
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
0
0
|101.724
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|332,89057
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|12+0
8+0
8+0
7+0
|12
8
8
7
|114.741
43.906
74.900
72.277
|328,07244
370,79216
341,95547
371,95114
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|123.173
107.265
132.000
103.909
|325,13689
340,28920
321,17582
352,27099
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
2+0
3+0
|5
3
2
3
|125.514
74.582
88.900
108.064
|324,35020
353,58769
336,02534
350,00312
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|5+0
3+0
3+0
2+0
|5
3
3
2
|129.275
76.877
88.800
88.968
|323,14280
352,54608
336,08429
360,97803
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|150.740
141.161
151.000
124.909
|316,51779
329,36821
315,80058
341,19478
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|204.581
214.318
209.000
184.401
|302,49539
311,03711
302,02459
314,85605
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
82+3
|82
82
82
85
|208.519
217.384
210.000
164.751
|301,59687
310,36379
301,82328
322,86098
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
70+2
60+2
—
|62
72
62
—
|253.084
269.747
297.000
—
|291,86654
299,79424
285,95216
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|282.263
277.920
285.000
213.835
|286,04448
298,25040
287,89560
304,06135
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|298.798
263.930
263.000
200.575
|282,92977
300,94272
291,68715
308,81627
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
82+3
|82
82
82
85
|312.009
332.107
352.000
230.693
|280,50325
288,72242
277,38503
298,40784
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|338.243
298.698
308.000
196.123
|275,82993
294,51090
284,04312
310,44141
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|338.845
381.816
375.000
331.499
|275,72347
280,74353
274,21799
270,44399
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|352.102
313.269
288.000
212.349
|273,42982
291,93593
287,31278
304,57722
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|378.412
354.175
362.000
232.212
|269,03443
285,11819
275,95158
297,91017
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|388.873
344.869
329.000
213.159
|267,31832
286,61859
280,88587
304,29959
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|415.818
362.036
378.000
251.533
|263,05192
283,84599
273,80723
291,94801
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
55+2
|72
72
62
57
|417.928
386.880
378.000
195.987
|262,70672
279,97302
273,74440
310,48677
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Gazetecilik
|SÖZ
|85+3
85+3
80+2
80+2
|88
88
82
82
|434.523
397.241
391.000
242.716
|260,15003
278,39628
272,06789
294,57882
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|453.742
409.531
410.000
262.796
|257,26298
276,54902
269,49841
288,61013
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|485.659
486.342
—
—
|252,58461
265,61667
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|486.762
446.200
498.000
246.229
|252,42387
271,19034
258,91568
293,50387
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|512.328
461.894
481.000
255.288
|248,81992
269,02003
260,87958
290,84909
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|25+0
27+0
22+0
—
|25
27
22
—
|533.043
644.475
824.000
—
|245,93365
245,61718
226,34198
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ISPARTA)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|548.774
472.045
491.000
293.982
|243,79348
267,59630
259,76802
279,95515
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Gazetecilik
|SÖZ
|90+3
90+3
70+2
60+2
|93
93
72
62
|557.784
481.088
442.000
260.909
|242,56031
266,32429
265,51212
289,16742
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|568.950
498.850
524.000
275.141
|241,04364
263,94507
256,00331
285,10481
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|588.404
489.293
503.000
273.954
|238,44600
265,21873
258,34339
285,44340
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|595.011
526.815
562.000
277.053
|237,55246
260,25215
251,99948
284,57900
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100+3
—
—
—
|103
—
—
—
|600.506
—
—
—
|236,81975
—
—
—
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|601.161
592.309
—
—
|236,73056
251,93579
—
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|603.490
533.596
589.000
269.590
|236,41593
259,36479
249,19485
286,66411
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|605.769
545.534
594.000
277.667
|236,12247
257,82147
248,75898
284,41368
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|85+3
85+3
80+2
80+2
|88
88
82
82
|612.678
544.443
599.000
290.942
|235,21858
257,96738
248,27046
280,79595
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|622.422
576.882
665.000
289.808
|233,93258
253,86249
241,72788
281,08555
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|654.409
667.578
—
—
|229,80621
242,87978
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|658.340
542.887
592.000
286.349
|229,31541
258,17041
248,97924
282,01940
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|673.935
601.860
661.000
316.248
|227,38767
250,76805
242,11210
274,19866
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|684.501
588.098
607.000
—
|226,08735
252,46582
247,42134
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
90+3
70+2
60+2
|82
93
72
62
|734.044
639.829
697.000
304.844
|220,21298
246,17484
238,65622
277,12534
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(Ücretli)
|SÖZ
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|761.483
—
—
—
|216,77364
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|3+0
8+0
13+0
13+0
|3
3
6
13
|765.640
Dolmadı
Dolmadı
345.404
|216,21348
Dolmadı
Dolmadı
267,13545
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|765.705
649.376
731.000
313.694
|216,20440
245,02789
235,47439
274,86110
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|806.518
677.241
849.000
311.133
|208,37700
241,75238
223,28399
275,50410
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
|Gazetecilik
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|811.013
634.408
719.000
364.192
|206,49079
246,82203
236,59396
262,77613
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|29
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
—
|51
52
41
—
|Dolmadı
661.636
704.000
—
|Dolmadı
243,57948
238,07012
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|30+0
10+0
20+0
26+0
|13
—
4
11
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|47+0
—
—
—
|15
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|25+0
10+0
14+0
14+0
|8
7
7
14
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
511.922
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
229,47170
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|47
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|30+0
—
—
—
|19
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|68+0
16+0
16+0
27+0
|4
16
16
21
|Dolmadı
788.603
877.000
Dolmadı
|Dolmadı
228,51533
218,35816
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Gazetecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25+0
20+0
25+0
44+0
|6
18
18
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
|Gazetecilik
|SÖZ
|5+0
6+0
7+0
10+0
|3
6
7
10
|Dolmadı
744.124
714.000
414.847
|Dolmadı
233,96701
237,11827
251,55966
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Gazetecilik
(Burslu)
|SÖZ
|10+0
10+0
4+0
4+0
|5
9
4
4
|Dolmadı
Dolmadı
586.000
286.683
|Dolmadı
Dolmadı
249,53431
281,92832