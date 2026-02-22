Gazetemizin Kemal Abisi son yolculuğuna uğurlandı

SABAH
Gazetesi'nde çok uzun yıllar görev yapan, Sürekli Basın Kartı sahibi Mustafa Kemal Özuğur, son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün 75 yaşında vefat eden Özuğur, Eskişehir
Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ndeki cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kemal Özuğur'un ailesi, akrabaları, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. 1951 yılında Eskişehir'de doğan Özuğur, Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1968 yılında Eskişehir Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı. Özuğur, yaşamı boyunca Sonolay, Hayatspor, Günaydın, TRT, Güneş, THA, Söz, Tan, Duvar, Tempo, Bugün, SABAH, SABAH Avrupa, Türkiye Gazetesi ve son olarak yine SABAH Avrupa'da görev aldı.