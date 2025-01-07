Gazi Hüsrev Bey Medresesi 488 yıldır eğitim veriyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de kurulan, dünyadaki en eski eğitim kurumlarından ve ülkenin en gözde liselerinden olan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde, 488 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor. Bosna Hersek'te 9 yıllık ilköğretimin ardından sadece en iyi öğrencileri bünyesine katan medresede dini derslerle birlikte bilimsel eğitim de yapılıyor.

Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik kentinden getirilen taş ustalarının yaptığı medrese, bünyesinde yer aldığı Gazi Hüsrev Bey Külliyesi ile birlikte ülkeye gelen turistlerin de ziyaret noktalarından biri. Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime ara vermeden devam eden medrese, 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkentte faaliyetlerini sürdürerek Bosna Savaşı'nın sembollerinden biri oldu. AA