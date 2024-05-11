Haberler Yaşam Haberleri Gazi polis son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 11.5.2024 18:45 Son Güncelleme: 11.5.2024 18:53

Gazi polis son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Gazi emekli polis memuru Muzaffer Akpınar, (83) Kırıkkale’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Gazi polis son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de geçirdiği trafik kazası ile gazi olan 83 yaşındaki gazi Polis Memuru Muzaffer Akpınar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gazi emekli Polis Memuru Muzaffer Akpınar, öğle namazına müteakip Nur Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığına defnedildi. Cenaze nazına Gazi emekli Polis Akpınar'ın ailesi, Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Makas ve beraberindekiler, merhum Gazi Akpınar'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda, "Vazife Malulü Emekli Polis Memurumuz Muzaffer Akpınar vefat etmiştir. Merhumun naaşı İlimiz Nur Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakip Yenimahalle mezarlığına defnedilmiştir. Gazimize Allah'tan Rahmet Kıymetli Ailesine Sabırlar Dileriz" ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi polis son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA