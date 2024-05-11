Gazi polis son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de geçirdiği trafik kazası ile gazi olan 83 yaşındaki gazi Polis Memuru Muzaffer Akpınar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gazi emekli Polis Memuru Muzaffer Akpınar, öğle namazına müteakip Nur Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığına defnedildi. Cenaze nazına Gazi emekli Polis Akpınar'ın ailesi, Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Makas ve beraberindekiler, merhum Gazi Akpınar'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda, "Vazife Malulü Emekli Polis Memurumuz Muzaffer Akpınar vefat etmiştir. Merhumun naaşı İlimiz Nur Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakip Yenimahalle mezarlığına defnedilmiştir. Gazimize Allah'tan Rahmet Kıymetli Ailesine Sabırlar Dileriz" ifadelerine yer verdi.