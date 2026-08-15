Gaziantep Arkeoloji Müzesi depremden sonra yeniden açıldı

6 Şubat depremlerinin ardından güçlendirme, onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarının gerçekleştirildiği Gaziantep Arkeoloji Müzesi, yeniden ziyaretçilere açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremin ardından yürütülen çalışmalarla müzenin tüm yönleriyle yenilendiğini duyurdu. Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "Zemin etütlerinden taşıyıcı sistem ve çatı güçlendirmelerine, iç ve dış cephe yenilemelerinden teşhir ve tanzim çalışmalarına kadar müzemizi bütün yönleriyle yeniledik. Vitrinleri, kaideleri ve sergileme alanlarını çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde düzenleyerek Gaziantep Arkeoloji Müzemizi yeniden ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

TİTİZ ÇALIŞMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Gaziantep Arkeoloji Müzesi için kolon ve kirişlerden karot numuneleri alınarak güçlendirme projeleri hazırlandı. Hazırlanan güçlendirme projesi kapsamında B blok 3'üncü kattaki rezerv sergi salonunda gerekli söküm işlemleri yapılırken, çelik döşemeler ve kirişler güçlendirildi. Çatlak kirişlerde enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirildi.