Gaziantep merkezli 3 ilde yasa dışı döviz transferi operasyonu: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

MASAK raporları ile fiziki ve teknik takip çalışmalarında, şüpheli şahıs ve şirketlerin hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği olduğu ve bu işlemlerle devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Gaziantep merkezli olmak üzere Bingöl ve Mardin'de toplam 33 şüpheli ile 21 şirkete yönelik operasyon kararı alındı. Gaziantep'te 30, Bingöl'de 1 ve Mardin'de 2 şüpheli olmak üzere 33 şüpheliye yönelik 28 adrese, 8 Eylül saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.