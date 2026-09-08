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Giriş Tarihi: 8.09.2026 11:26

Gaziantep merkezli dev operasyon! 122,8 milyar liralık para trafiği, suçtan aklanan gelir...

Gaziantep merkezli olarak Bingöl ve Mardin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ve şirket hesaplarında 122 milyar 791 milyon liralık para hareketi belirlenirken, yaklaşık 50 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep merkezli dev operasyon! 122,8 milyar liralık para trafiği, suçtan aklanan gelir...
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Soruşturmada şüphelilerin, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri Gaziantep'teki kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yurt dışındaki kişi ve şirketlere usulsüz şekilde aktardıkları tespit edildi. MASAK raporları ile fiziki ve teknik takip çalışmalarında, şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait hesaplarda toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 liralık para hareketi bulunduğu belirlendi.

Elde edilen delillerin ardından Gaziantep merkezli olarak Bingöl ve Mardin'de belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 21 şirket hakkında da işlem başlatıldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler ile bağlantılı şirketlere ait olduğu belirlenen yaklaşık 50 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu. Soruşturma sürüyor.

#GAZİANTEP

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Gaziantep merkezli dev operasyon! 122,8 milyar liralık para trafiği, suçtan aklanan gelir...
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