Gaziantep şehidini uğurladı

Jandarma Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun'un Gaziantep'e getirilen naaşı, baba ocağı Oğuzeli ilçesine getirildi. 48 yaşındaki Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için öğle vakti Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firdevs Konukoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin eşi Hatice, babası Hüseyin, annesi Hüsniye Uzun, kardeşleri ile silah arkadaşları katıldı.
Evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen Hüseyin Uzun'un Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Uzun'un cenazesi Gaziantep Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazının ardından dualarla ilçe mezarlığında toprağa verildi.