Gaziantep Şehir Hastanesi’nde ilk organ nakli: Anneden oğluna ikinci hayat

10 yıldır kronik böbrek yetmezliği bulunan Halil İbrahim Pamukçuoğlu, "Esnaflık yapıyoruz. 10 yıl önce rahatsızlanınca gittiğim hastanede yapılan tetkikler sonucu böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 1.5 yıl öncesine kadar ilaç tedavisi görüyordum. İlaçlar yetmeyince diyalize girmeye başladım. Bir süre önce doktorumla görüşmemde nakil önerdi. Annemin böbreği uyumlu çıkınca nakil kararı verildi. Ameliyat başarılı geçti. Çok mutluyum, annem bana ikinci kez hayat verdi" dedi.

4 çocuk annesi Sabahat Pamukçuoğlu ise, oğlunun hayatının kurtulması nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Halil İbrahim 3. çocuğum. 10 yıldır eziyet çekiyordu. Nakil şansı olunca seve seve böbreğimi verdim. Allah kimseye sıkıntı yaşatmasın ama evlatları bu durumda olan tüm ailelere aynı şeyi öneririm" diye konuştu. İlk organ naklini başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu da, "Gaziantep Şehir Hastanesi'nde organ nakli merkezi ilk ameliyatını yaptı. Başarılı bir nakil oldu. Bunun sevincini yaşıyoruz. Burası bölgede referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Organ nakli bölümü ile daha kalifiye olduk. Herkese hayırlı olsun" dedi. Nakli yapan ekibin başındaki Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Dr. Ercan Korkut ise, "1 yıldır burada görev yapıyorum. İlk naklimizi yaptık. Hastamızın 10 yıldır devam eden kronik böbrek yetmezliği vardı. Ülkemizde maalesef kadavradan nakiller çok az. Dileğimiz bunun artmasıdır. Hastamızın takibini yapacağız. Uyum sürecini de başarıyla tamamlayarak yaşamına devam edecektir" dedi.

Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Tuncay da "Kamuda 10 yıldır nakil projeleri için çalışıyordum. Bu kez başarılı olduk. İbrahim benim eski hastam. Nakil için bize güvendi. Hocalarımız ve ameliyat ekibimiz çok deneyimli. Hazırda vakalarımız var. Yeni nakillere devam edeceğiz" diye konuştu.