Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Uğur Özdemir (30), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Özdemir'in şehadet haberi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Gaziler Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Bayram Özdemir ile annesi Fatma Özdemir, acı haberle gözyaşlarına boğulurken, evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Uğur Özdemir'in cenazesi yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.