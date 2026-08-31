Gaziantepli işadamı batan gemide yaşamını yitirdi

Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olmasıyla oluşan felakette aralarında Gaziantepli Nihat Balyemez'in de bulunduğu 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 18 kişiyi bulmak için ise yoğun bir çaba sarf ediliyor. Kayıp 18 kişi arasında Gaziantepli bir baba kızın da bulunduğu ileri sürülürken Gaziantep Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada üyeleri olan Balyemez'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kayıp olduğu bildirilen 18 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Denizde yapılan arama çalışmalarına hava unsurları da destek veriyor. Ekipler, kayıp kişilere ulaşabilmek amacıyla belirlenen bölgelerde tarama gerçekleştiriyor. Öte yandan yaşamını yitiren Gaziantepli Nihat Balyemez'in cenazesini kente getirilmesi için de çalışmalar sürüyor.