Haberler Yaşam Haberleri Gaziantepli işadamı batan gemide yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 31.08.2026 11:50

Gaziantepli işadamı batan gemide yaşamını yitirdi

Girne - Taşucu seferini yaparken alabora olarak batan gemide bulunan Gaziantepli işadamı Nihat Balyemez de yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantepli işadamı batan gemide yaşamını yitirdi
  • ABONE OL

Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında alabora olmasıyla oluşan felakette aralarında Gaziantepli Nihat Balyemez'in de bulunduğu 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 18 kişiyi bulmak için ise yoğun bir çaba sarf ediliyor. Kayıp 18 kişi arasında Gaziantepli bir baba kızın da bulunduğu ileri sürülürken Gaziantep Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada üyeleri olan Balyemez'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kayıp olduğu bildirilen 18 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Denizde yapılan arama çalışmalarına hava unsurları da destek veriyor. Ekipler, kayıp kişilere ulaşabilmek amacıyla belirlenen bölgelerde tarama gerçekleştiriyor. Öte yandan yaşamını yitiren Gaziantepli Nihat Balyemez'in cenazesini kente getirilmesi için de çalışmalar sürüyor.

#GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantepli işadamı batan gemide yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA