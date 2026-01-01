Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te 14 kişi sobadan zehirlendi
Giriş Tarihi: 1.01.2026 14:07

Gaziantep'te 14 kişi sobadan zehirlendi

Gaziantep'te 2 gündür devam eden kar yağışı ve rüzgar nedeniyle soba zehirlenmelerinde artış oldu. Üç farklı evde meydana gelen olayda biri ağır, 14 kişi zehirlendi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te 14 kişi sobadan zehirlendi
  • ABONE OL

Şahinbey Akkent Mahallesinde meydana gelen olayda sabaha karşı uyanan aile zehirlendiklerini anlayınca durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Hastaneye kaldırılan şahıslardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şahinbey ilçesinin Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda ise 4'ü çocuk 7 kişi zehirlendi. Şehitkamil ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi 40084 Numaralı sokaktaki olayda ise bir anne ve 3 çocuğu zehirlendi. Olayı fark eden babanın ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te 14 kişi sobadan zehirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz