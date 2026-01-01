Gaziantep’te 14 kişi sobadan zehirlendi

Şahinbey Akkent Mahallesinde meydana gelen olayda sabaha karşı uyanan aile zehirlendiklerini anlayınca durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Hastaneye kaldırılan şahıslardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şahinbey ilçesinin Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda ise 4'ü çocuk 7 kişi zehirlendi. Şehitkamil ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi 40084 Numaralı sokaktaki olayda ise bir anne ve 3 çocuğu zehirlendi. Olayı fark eden babanın ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.