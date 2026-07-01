Gaziantep’te 3 aylık evliyken öldürüldü: Halil’in katilleri hâkim karşısında!

Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan kuzeni tarafından evinin önünde silahla vurularak öldürülen 3 aylık evli Halil Aslan'ın (25) ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4 tutuklu sanık ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen maktulün babası İbrahim Aslan, olaydan önce oğlunun sanıklar tarafından darp edildiğini ileri iddia ederek, "Halil bana Mikail'in kendisini rahat bırakmadığını söylemişti. Gece evden çıktıktan kısa süre sonra silah sesleri duydum. Aşağı indiğimde araçta Mikail, Aziz ve Müslüm vardı. Halil bana 'Baba ben vuruldum baba' dedi. Oğlumun hiçbir suçu yoktu. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.

Maktulün eşi Z.A. ise, olaydan önce eşinin kuzeni olan Mikail Aslan'ın kendisini telefonla arayıp, eşini öldüreceği yönünde tehdit ettiğini iddia ederek, "Mikail'e sebebini sorduğumda ise eşimin araçla önünden geçtiğini söyledi. Ben de eşimi aradım. Eşim de Mikail'i görmediği için önüne geçtiğini söyledi. Eşimin Mikail ile hiçbir sorunu yoktu. Mikail'in eşi, 'kocamı zapt edemiyorum' diye bana mesaj attı. Eşimi öldürenlerden şikayetçiyim" dedi.

Tutuklu sanık Mikail Aslan savunmasında, kardeşlerinin olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Olayda kardeşlerimin suçu yok. Benim amacım öldürmek değildi. Halil Aslan'a bir el ateş ettim. Olaydan önce de başka kişiler tarafından darp edilmişti" dedi.