Gaziantep’te 3 aylık evliyken öldürüldü: Halil’in katilleri hâkim karşısında!

Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan kuzeni tarafından evinin önünde silahla vurularak öldürülen 3 aylık evli Halil Aslan'ın (25) ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4 tutuklu sanık ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen maktulün babası İbrahim Aslan, olaydan önce oğlunun sanıklar tarafından darp edildiğini ileri iddia ederek, "Halil bana Mikail'in kendisini rahat bırakmadığını söylemişti. Gece evden çıktıktan kısa süre sonra silah sesleri duydum. Aşağı indiğimde araçta Mikail, Aziz ve Müslüm vardı. Halil bana 'Baba ben vuruldum baba' dedi. Oğlumun hiçbir suçu yoktu. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.
Maktulün eşi Z.A. ise, olaydan önce eşinin kuzeni olan Mikail Aslan'ın kendisini telefonla arayıp, eşini öldüreceği yönünde tehdit ettiğini iddia ederek, "Mikail'e sebebini sorduğumda ise eşimin araçla önünden geçtiğini söyledi. Ben de eşimi aradım. Eşim de Mikail'i görmediği için önüne geçtiğini söyledi. Eşimin Mikail ile hiçbir sorunu yoktu. Mikail'in eşi, 'kocamı zapt edemiyorum' diye bana mesaj attı. Eşimi öldürenlerden şikayetçiyim" dedi.
Tutuklu sanık Mikail Aslan savunmasında, kardeşlerinin olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Olayda kardeşlerimin suçu yok. Benim amacım öldürmek değildi. Halil Aslan'a bir el ateş ettim. Olaydan önce de başka kişiler tarafından darp edilmişti" dedi.
Tutuklu sanık Aziz Aslan, ağabeyinin silah kullandığını bilmediğini ve olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ederken diğer sanık Müslüm Aslan da taraflar arasında iş yerinin önünde tartışma yaşandığını, daha sonra maktulün yeniden evlerinin önüne gelerek hakaret ettiğini iddia etti. Araca bindikten sonra Halil Aslan'ın kendilerine küfür ettiğini öne süren Müslüm A., "Aracı abim Mikail kullanıyordu. Halil bize küfür etti. Abim, nereden çıkardığını görmediğim bir silahla Halil'e ateş etti. Daha sonra eve döndük. Halil'in öldüğünü öğrenince iki gün bağ evinde kaldık, ardından Suruç'a gittik ve daha sonra polise teslim olduk" dedi.
Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi amacıyla tutuklu sanıklar Mikail, Müslüm ve Aziz Aslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Cebrail Aslan'ın ise tahliyesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
26 Ocak'ta Şahinbey ilçesinde Beydilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 ay önce evlenen Halil Aslan, gece geç saatlerde evinin önünde akrabası Mikail Aslan tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalarda olayın firari şüphelisi olan ve 4 suç kaydı bulunan Mikail Aslan (30) ile iki ayrı araçta bulunan ve kendisine yurt dışına çıkarmaya çalışan 4 kişiyle birlikte yakalanmıştı. Soruşturmada Mikail Aslan'ın kardeşleri Müslüm, Aziz ve Cebrail Aslan da gözaltına alınmıştı.