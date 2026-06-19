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Giriş Tarihi: 19.06.2026 14:54

Gaziantep'te 300 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 43 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para, senetler ve çelik kasa ele geçirildi.

İHA Yaşam
Gaziantep’te 300 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 43 kişiyi 300 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

ADRESLERDE FİŞEK PARA VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, bin 63 adet fişek, 1 milyon 550 bin 920 TL, 200 Euro, 4 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet çek senedi, 1 adet senet defteri, 1 adet çelik kasa ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP

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Gaziantep'te 300 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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