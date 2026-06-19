Gaziantep’te 300 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

ADRESLERDE FİŞEK PARA VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, bin 63 adet fişek, 1 milyon 550 bin 920 TL, 200 Euro, 4 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet çek senedi, 1 adet senet defteri, 1 adet çelik kasa ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör