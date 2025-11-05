Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te 4 katlı bina alev alev yandı
Giriş Tarihi: 5.11.2025 02:41

Gaziantep'te 4 katlı bina alev alev yandı

Gaziantep'te 4 katlı boş bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam
Yangın, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen 4 katlı bir rezidansta çıktı.

İddiaya göre, rezidansın en üst katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye ekiplerinin 16 araç ve 45 personelle yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Binada büyük çapta maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

