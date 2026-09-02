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Giriş Tarihi: 2.09.2026 16:27

Gaziantep'te 500 kilo bozuk ciğer ve et ürünü imha edildi

Gaziantep Şahinbey'de zabıta ekipleri, hijyensiz ortamda imalat yapılan iş yerine baskın düzenledi. Bozuk olduğu belirlenen 500 kilo ciğer ve et imha edilirken, mühürlenen işletmenin faaliyetine son verildi.

İHA Yaşam
Gaziantep’te 500 kilo bozuk ciğer ve et ürünü imha edildi
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Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin gıda güvenliğine yönelik denetimlerinde, üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden iş yerinde yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edilirken, işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

500 KİLO ET İMHA EDİLDİ

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekiplerinin son denetimlerinde ortaya çıkan görüntüler, gıda üretiminde hijyen ve sağlık kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Denetim sırasında, üretim şartlarına uygun olmayan bir ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından iş yerinde bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.

"HALK SAĞLIĞINA TAVİZ YOK"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceklerini, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Denetimlerimizde karşılaştığımız manzaralar, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Zabıta ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde, üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yaptığı tespit edilen iş yerinde yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürününü imha ettik. İş yerini mühürleyerek faaliyetten men ettik. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya taviz yok. Denetimlerimizi kararlılıkla ve aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY

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Gaziantep'te 500 kilo bozuk ciğer ve et ürünü imha edildi
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