Gaziantep’te 6 kişi tarafından silahla vahşice öldürülmüştü: O cinayet davasında karar çıktı!

Gaziantep'te 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde daha önce tartıştığı 6 kişi tarafından silahla öldürülen Mehmet Polat'ın davasının karar duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar E.D., A.D., A.N.G., M.Y., M.F.Y., M.C.D. duruşmada hazır bulundu. Maktul aile, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Son savunması alınan sanıklar suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar A.N.G., M.Y., M.F.Y., A.D., M.C.D. ve suça sürüklenen çocuk E.D.'nin, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdikleri gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.