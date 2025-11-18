Gaziantep’te 61 yaşındaki adamı vurmuştu: Arazi anlaşmazlığında 1 tutuklama!

Dehşete düşüren olay, 7 Kasım'da ilçeye bağlı Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile S.P., M.H.Y., tarafından ateşlenen silahla yaralandı. Yaralı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.