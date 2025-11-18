Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te 61 yaşındaki adamı vurmuştu: Arazi anlaşmazlığında 1 tutuklama!
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkmıştı. Yaşanan arbedede S.P.'yi (61) silahla vurarak yaralayan M.H.Y. (22), tutuklandı.

Dehşete düşüren olay, 7 Kasım'da ilçeye bağlı Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile S.P., M.H.Y., tarafından ateşlenen silahla yaralandı. Yaralı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardında Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kavgaya karışan şüphelileri tespit edip, gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramada, 3 av tüfeği, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 126 av tüfeği fişeği, 48 tabanca mermisi ve 11 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.H.Y. tutuklandı.

