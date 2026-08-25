Gaziantep’te acı kaza! Otomobil önündeki araca ok gibi saplandı: 3 kişinin hayatını kaybettiği kahreden olay kamerada!

FISTIK HASADINA GİDİYORLARMIŞ

Kazada yaralanan diğer aracın sürücü Mehmet Kalkan (38), H.K. (11) ve S.K. (9) de hastaneye kaldırıldı. Ölen 3 kişinin, sabah erken saatlerinde Antep fıstığı hasadı için bahçeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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