Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te acı kaza! Otomobil önündeki araca ok gibi saplandı: 3 kişinin hayatını kaybettiği kahreden olay kamerada!
Giriş Tarihi: 25.08.2026 16:22

Gaziantep’te acı kaza! Otomobil önündeki araca ok gibi saplandı: 3 kişinin hayatını kaybettiği kahreden olay kamerada!

Gaziantep’te meydana gelen kaza bir ilçeyi yasa boğdu. 2 otomobilin çarpıştığı korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza kameraya saniye saniye yansırken fıstık hasadı detayı yürekleri burktu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Gaziantep’te acı kaza! Otomobil önündeki araca ok gibi saplandı: 3 kişinin hayatını kaybettiği kahreden olay kamerada!
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Kaza, önceki gün saat 06.00 sıralarında Gaziantep-Nizip D-400 kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kalkan (38) yönetimindeki 27 RM 004 plakalı otomobil, aynı yöne giden Doğan Yanardağ (51) yönetimindeki 06 AR 4964 plakalı otomobile arkadan çarptı. 06 AR 4964 araçta bulunan Mertcan Taşdemir (25) kaza yerinde, sürücü Doğan Yanardağ (51) ile Hacı Zer (51) ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

FISTIK HASADINA GİDİYORLARMIŞ

Kazada yaralanan diğer aracın sürücü Mehmet Kalkan (38), H.K. (11) ve S.K. (9) de hastaneye kaldırıldı. Ölen 3 kişinin, sabah erken saatlerinde Antep fıstığı hasadı için bahçeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza, bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otoyolda dönüşü kaçıran ve geri manevra yaparak dönmek isteyen Doğan Yanardağ'ın otomobile, arkadan gelen Mehmet Kalkan yönetimindeki siyah aracın çarptığı ve şarampole devrildiği görüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GAZİANTEP #NİZİP

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Gaziantep’te acı kaza! Otomobil önündeki araca ok gibi saplandı: 3 kişinin hayatını kaybettiği kahreden olay kamerada!
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