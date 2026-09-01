Gaziantep’te acı olay! 9 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni bulundu

CESEDİ BALIKÇI AĞINA TAKILDI

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada bu sabah Fırat Nehri üzerindeki bir balık tesisinde çalışan işçiler, balık ağına takılan bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.