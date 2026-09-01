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Giriş Tarihi: 1.09.2026 12:24

Gaziantep'te acı olay! 9 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni bulundu

Gaziantep'te 9 gündür kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Mehmet Akhan'ın cansız bedeni, Fırat Nehri'nde balıkçıların ağına takıldı. Akhan'ın cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

İHA Yaşam
Gaziantep’te acı olay! 9 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni bulundu
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Gaziantep'te yaklaşık 9 gün önce evinden ayrılan Mehmet Akhan'dan (34) bir daha haber alınamadı. Akhan'ın bulunması için bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

CESEDİ BALIKÇI AĞINA TAKILDI

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada bu sabah Fırat Nehri üzerindeki bir balık tesisinde çalışan işçiler, balık ağına takılan bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 GÜNDÜR ARANIYORDU

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 9 gündür kayıp olan Mehmet Akhan'a ait olduğu belirlendi. Akhan'ın cansız bedeni, kesin kimlik tespiti ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP #FIRAT NEHRİ

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Gaziantep'te acı olay! 9 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni bulundu
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