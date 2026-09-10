Gaziantep’te acı olay! Halı yıkama makinesi 2 can aldı: Meğer arkadaşını kurtarmaya çalışıp...

CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla iki farklı hastaneye kaldırılan Değirmenci ve Baltan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Aysel Baltan ve Necla Değirmenci'nin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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