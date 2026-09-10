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Giriş Tarihi: 10.09.2026 11:53

Gaziantep’te acı olay! Halı yıkama makinesi 2 can aldı: Meğer arkadaşını kurtarmaya çalışıp...

Gaziantep Şahinbey ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 çocuk annesi Necla Değirmenci (41) ve 3 çocuk annesi Aysel Baltan (35) hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Gaziantep’te acı olay! Halı yıkama makinesi 2 can aldı: Meğer arkadaşını kurtarmaya çalışıp...
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Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracısı 3 çocuk annesi Aysel Baltan (34) ile birlikte damda halı yıkayan 2 çocuk annesi Necla Değirmenci (41), halı yıkama makinesinden kaynaklanan elektrik akımına kapıldı.

ARKADAŞINI KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Durumu fark edip Değirmenci'yi kurtarma çalışan Aysel Baltan da akıma kapıldı. Kadınların çocukları, komşulardan yardım istedi.

CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla iki farklı hastaneye kaldırılan Değirmenci ve Baltan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Aysel Baltan ve Necla Değirmenci'nin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY

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Gaziantep’te acı olay! Halı yıkama makinesi 2 can aldı: Meğer arkadaşını kurtarmaya çalışıp...
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