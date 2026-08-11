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Giriş Tarihi: 11.08.2026 12:26

Gaziantep’te acı olay! Yalnız yaşadığı karavanında fenalaştı: Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşanan olayda 73 yaşındaki Fadıl Kaya yalnız yaşadığı karavanında fenalaştı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Gaziantep’te acı olay! Yalnız yaşadığı karavanında fenalaştı: Yaşlı adam hayatını kaybetti!
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Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Cami önündeki meydanda park halinde bulunan 31 ACY 275 plakalı karavanda yalnız yaşayan Fadıl Kaya'nın fenalaştığını gören cemaat, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILAN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GAZİANTEP #İSLAHİYE

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Gaziantep’te acı olay! Yalnız yaşadığı karavanında fenalaştı: Yaşlı adam hayatını kaybetti!
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