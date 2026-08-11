Gaziantep’te acı olay! Yalnız yaşadığı karavanında fenalaştı: Yaşlı adam hayatını kaybetti!

HASTANEYE KALDIRILAN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

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