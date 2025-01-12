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Giriş Tarihi: 12.1.2025 12:34 Son Güncelleme: 12.1.2025 12:44

Gaziantep'te akılalmaz ölüm: Yerden sıçrayan taş sonu oldu!

Gaziantep'te 53 yaşındaki Reşit Yıldırım, çamura saplanan tıra yardım etmek istedi. Ancak yerden sıçraya taşın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İHA
Gaziantep’te akılalmaz ölüm: Yerden sıçrayan taş sonu oldu!

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi Mahallesi'nde tır parkında meydana geldi. İddiaya göre, çamura saplanan bir tırı kurtarmak için yardıma giden 53 yaşındaki Reşit Yıldırım, tırı kurtarma çalışması esnasında yerden sıçrayan taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



34 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU
Sıçrayan taşın başına çarpması sonucu Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK
Reşit Yıldırım'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerin ardından İslahiye'nin Kayabaş köyünde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Gaziantep'te akılalmaz ölüm: Yerden sıçrayan taş sonu oldu!
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