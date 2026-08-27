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Giriş Tarihi: 27.08.2026 21:15

Gaziantep’te alacak-verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı!

Gaziantep'te iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Silahların patladığı olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

İHA
Gaziantep’te alacak-verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı!
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Olay, Şahinbey ilçesi kırsal Bostancık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi olay yerinde, Yasin Ö. (33) isimli şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Hüseyin Ö. (18), Murat Ö. (46), Mustafa Ö., Mehmet Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs daha olmak üzere toplam 5 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı, soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ŞAHİNBEY #GAZİANTEP

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Gaziantep’te alacak-verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı!
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