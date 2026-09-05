Gaziantep’te bakkalda şüpheli ölüm

Şahinbey ilçesinin Vatan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bakkala gelen 17 yaşındaki bir genç, Suriye uyruklu 38 yaşındaki Nuri Abdo'yu yerde hareketsiz yatarken gördü. Gencin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdo'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri iş yerinde inceleme yaparken, Abdo'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin bakkalda yaptığı incelemede, tartı için kullanılan terazinin elektrik kablosunun ucunun açık olduğu, masa üzerinde bulunan kettle'ın ise devrildiği görüldü. Sara hastası olduğu ve zaman zaman baygınlık geçirdiği öğrenilen Abdo'nun ölümünün elektrik akımına kapılma, geçirdiği rahatsızlık veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.