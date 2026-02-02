Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı: Kaldırım taşıyla başına vurarak...

27 Ocak günü Şehitkamil ilçesinin Zeytinli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Feyzullah Y., kendisinden boşanmak isteyen eşi Nazlı Y'yi (27) sokak ortasında kaldırım taşı ile öldüresiye darp etmişti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarılan ve sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan kadının kafatasında, burnunda ve elmacık kemiklerinde kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Görme kaybı da yaşayan genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderilen kocasının cezaevine girmesinden dolayı kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Nazlı Y. "Ona en ağır ceza verilsin. Beni tehdit etti. Ben cezaevine gireceksem sende mezara gireceksin diye. Hapisten çıkarsa yarım bıraktığı işi tamamlayıp beni öldürecek. Ben çocuklarımı da onların elinden alıp kendi ayaklarım üzerine çıkmak istiyorum" diye konuştu.

Eşinden gördüğü şiddet üzerine şikayetçi olarak kadın sığınma evine gittiğini ve birkaç ay orada yaşadıktan sonra eşinin ısrarı üzerine tekrar dönmek zorunda kaldığını ancak dönüşten sonra da şiddetin devam ettiğini söyleyen Nazlı Y., "3 ay önce eşimden şikayetçi olmuştum. Sonra kadın sığınma evine başvurdum. 3 çocuğumla birlikte birkaç ay orda kaldım. Eşim o süreçte çok ısrarcı olarak 'Bir daha eskisi gibi olmayacağım, seni dövmeyeceğim' deyince başka çarem olmadığı için geldim. Ayakta duracak gücüm yoktu. O olaydan sonra 3 ay aynı evde birlikte yaşadık. 'Eve gel ama yine şikayetini çekme' demişti. Ben de şikayetimi çekmedim, şikayeti geri almak için çok baskı yaptı" diye konuştu.

Kocasının kendisine saldırdığı dehşet anlarını anlatan Nazlı Y., "Çocuğu sosyal tesise götürmek için evden çıktık ancak arabayı farklı bir yere sürdü. Çok sinirliydi. 'Şikayetini ne zaman çekeceksin' dedi. 'Sen bana çok kötü davranıyorsun' dedim. 'Senin burnunu kırarım, suratını dağıtırım burada' dedi. Kırmızı ışık yandı, beni yine dövecek diye arabadan inip kaçtım. O da peşimden geldi. Yanımdaki bebeğimi alıp arabaya koyduktan sonra beni arabayla takip etti. Takip etmemesi için toprak bir alana kaçtım. Yardım istemek için kardeşimi arıyordum, o sırada uçan tekme ile suratıma vurunca yere düştüm. Gelip üzerime oturdu ve eline aldığı taşla suratıma defalarca vurdu. Her yerimi kan içinde bıraktı. Oradan geçen bir vatandaş olmasaydı beni öldürecekti. 'Ben hapse gireceksem sen de mezara gireceksin. Sana bu dünyada huzur yok' dedi. Bana bunu yaşatırken çocuklar da arabadan gördüler. Devletimden yardım istiyorum. Ayaklarım üzerinde dursaydım o adama dönmezdim. Bu adam hapisten çıkmasın. Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak beni öldürecektir" dedi.

Nazlı Y., 2 çocuğunun kayınbabasının yanında olduğunu ve çocukları alıp kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyledi. Sağlık durumunun iyi olmadığını ve tedavi sürecinin de uzun yıllar süreceğini söyleyen Nazlı Y., "Sağ gözümde görme kaybım var, burnum kırık, çenemde yamukluk oluştu. Kafamda kırık var. Gözümün altında kırık var. Elmacık kemiğim dağılmış durumda. Tedavim uzun yıllar sürecek. Gözüm görmeyebilirmiş. Çocuklarımın sadece biri bende, diğer ikisi onların yanında. Onlara iyi davrandıklarını da düşünmüyorum. Çocuklarımı almak istiyorum. Çocuklarımı alıp kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum" diye konuştu.