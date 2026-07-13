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Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:41

Gaziantep’te cinnet! Eski eşini öldürüp kendini astı

Gaziantep’te cezaevinden izinli çıkan bir kişi eski karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te cinnet! Eski eşini öldürüp kendini astı
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Şehitkamil ilçesinin Kayaönü Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu madde satışından cezaevinde bulunan Eyüp Atar, izinli olarak geldiği evde gece geç saatlerde cinnet getirdi. 2 yıl önce boşandığı ve 2 çocuğunun annesi olan Esengül Doğu ile tartıştı. Sabaha karşı Doğu'yu bıçaklayarak öldüren Atar, daha sonra iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Sabah eve gelen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Atar ve Doğu'nun yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Şahısların cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep’te cinnet! Eski eşini öldürüp kendini astı
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