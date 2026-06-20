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Giriş Tarihi: 20.06.2026 12:33

Gaziantep'te dehşet: 17 yaşındaki genç babasını pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep'te tartıştığı 17 yaşındaki oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan 43 yaşındaki baba hayatını kaybetti. Katil zanlısı oğul ise olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

İHA
Gaziantep’te dehşet: 17 yaşındaki genç babasını pompalı tüfekle öldürdü
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Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi Mecit Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özhan (43) ile oğlu Emin Özhan (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında oğul Emin Özhan, babası Mehmet Özhan'a pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLININ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen katil zanlısı oğulun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP

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