Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Yol kenarında çıkan tartışma büyüdü: Mendil satan Mustafa Kayhan bıçaklanarak katledildi!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 15:19

Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Yol kenarında çıkan tartışma büyüdü: Mendil satan Mustafa Kayhan bıçaklanarak katledildi!

Gaziantep’in Yeşilkent Mahallesi’nde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Yol kenarında eşiyle birlikte mendil ve su satan 36 yaşındaki Mustafa Kayhan, laf atma olayı yüzünden aralarında çıkan kavgada bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Yol kenarında çıkan tartışma büyüdü: Mendil satan Mustafa Kayhan bıçaklanarak katledildi!
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Olay dün gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kayhan eşi ile birlikte yol kenarında mendil ve su satarken trafik ışıklarında bekleyen motosikletteki Ö.K ve Y.M. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kavgada bacağından bıçaklanan Mustafa Kayhan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kayhan, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Mustafa Kayhan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan Ö.K. ve Y.M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GAZİANTEP

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Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Yol kenarında çıkan tartışma büyüdü: Mendil satan Mustafa Kayhan bıçaklanarak katledildi!
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