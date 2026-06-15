Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Yol kenarında çıkan tartışma büyüdü: Mendil satan Mustafa Kayhan bıçaklanarak katledildi!

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kavgada bacağından bıçaklanan Mustafa Kayhan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kayhan, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Mustafa Kayhan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.