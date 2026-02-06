Gaziantep’te deprem şehitleri anıldı

Asrın felaketinin 3'üncü yılında Şehitkamil ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde yıkılarak 134 kişiye mezar olan Ayşe-Mehmet Polat sitesi önünde anma programı düzenlendi. Törene deprem şehitlerinin yakınları ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz katıldı.

Törende deprem şehitleri için saygı duruşundan sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonrasında ise deprem şehitleri için dualar edildi. Duygusal bir atmosferde gerçekleşen programda deprem şehitlerinin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.